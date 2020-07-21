港股高開３６９點報２５４２７點，國指漲１５５點

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股表現造好，牛津大學所研發疫苗情況良好，刺激亞洲

股市反彈，日經彈１５７點，首爾指數升１９點，而港股則大幅高開３６９點。恆生公司將推出

科技指數，有分析指有利港交所（００３８８），今早股價急漲近６％，為開市表現最佳藍籌；

部分科技股繼續反彈，騰訊（００７００）升近半成，帶領大市氣氛，舜宇（０２３８２）、瑞

聲（０２０１８）同樣跟漲逾３％。恆生指數報２５４２７點，升３６９點或升１﹒４７％，主

板成交７３﹒８３億元。國企指數報１０４５１點，升１５５點或升１﹒５１％。

重棒股方面，匯豐控股（００００５）升０﹒５５％，報３６﹒８元；港交所（００３８８

）升５﹒７２％，報３６５﹒８元；騰訊控股（００７００）升４﹒９８％，報５４８﹒５元；

中移動（００９４１）無升跌，報５３﹒７５元；友邦保險（０１２９９）升１﹒１１％，報７

２﹒７５元。



十大升幅恆指成分股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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港交所 （００３８８） ３６５﹒８０元 升５﹒７２％

騰訊控股（００７００ ５４８﹒５０元 升４﹒９８％

吉利汽車（００１７５） １６﹒８０元 升４﹒２２％

舜宇光學（０２３８ １３５﹒４０元 升３﹒９９％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒２０元 升３﹒４８％

瑞聲科技（０２０１８） ５５﹒４０元 升３﹒１７％

恆隆地產（００１０１） １９﹒４０元 升２﹒８６％

中國平安（０２３１８） ８７﹒８０元 升２﹒０３％

石藥集團（０１０９３） １６﹒０８元 升１﹒５２％

中國神華（０１０８８） １３﹒８６元 升１﹒４６％

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（ｕｌ）

