《盤後部署》港股受制舊經濟股，２４６００至２６０００大幅波動

《經濟通通訊社２１日專訊》全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻，不過治療新冠病毒疫苗研發有進

展，加上美國即將推出新一輪刺激經濟方案，隔晚美股收市全線上升，納指再創收市新高。受推

出恆生科技指數沖喜，恆指高開３６９點，報２５４２７點，騰訊（００７００）、港交所（０

０３８８）及手機孖寶跑出，加上滬深兩市輕微高收，最終收於全日最高位２５６３５點，升５

７７點或２﹒３１％，主板成交１６１７﹒０７億元，多１９﹒２４％。國指報１０４４５點，

升１５０點或１﹒４６％。

Ａ股兩市反覆高收，上證綜指收報３３２０點，升６點或０﹒２％；深證成指報１３５３６

點，升８７點或０﹒６５％，總成交１１０３０﹒１１億人幣，少７﹒５５％。



＊貝萊德擬減持中國股票，淡馬錫上財年蝕２﹒３％＊



全球最大資產管理公司貝萊德表示，因為中國股市已升至紀錄高位，雖然並無看淡中國股市

，亦維持其高於其他市場比重的評價，但其他新興市場，例如印度、印尼、俄羅斯與墨西哥等有

機會在疫情過後出現更明顯反彈，因此計劃減持中國股票，轉至其他市場。

對於貨幣眨值有否利好新興市場出口，國際貨幣基金組織認為，雖然滙率走弱一直是出口商

的福音，但如今情況並非如此，因全球貿易受疫情影響而停止增長，出口需求會減弱。而隨着政

府關閉邊境以減少病毒傳播，遊客人數的減少將進一步抵消低滙率的益處。

新加坡政府投資公司淡馬錫公布，截至今年３月底止財年，初步估算股東總回報跌２﹒３％

，為２０１６年以來最差表現。投資組合淨值約３０６０億坡元，按年少２﹒２％。淡馬錫國際

行政總裁Ｄｉｌｈａｎ Ｐｉｌａｙ表示，公司在疫情爆發之前三個季度的表現一直很好，市場

自３月份以來已經反彈。但他警告，隨地緣政治衝突升級，以及新一波的疫情迫使世界各國重新

實施封鎖，未來情況可能會更差。他亦建議，投資者應將注意力放在數碼化及醫療保健等主題。



＊港股後市需視乎８月業績及９月「ＡＴＭＸ」走勢＊



今日大市明顯受惠「恆生科技指數」即將推出而衝上，但若然純粹炒消息，升勢很難一直持

續至下周一，相信炒一至兩日後會稍為回落。恆指成份股中還有本地銀行和地產股，但受累疫情

和市場資金充裕，股價已低迷一段時間，中資金融股方面，Ａ股本周連升兩日，但升勢並未似早

前急速，料相關股份大升的機會不大。

短線上，恆指或於２４６００點至２６０００點間波動。若憧憬港股「爆升」，相信要視乎

８月公布的藍籌中期業績有否反映經濟基本面已修復，和９月頭「ＡＭＸ」獲納入恆指（如有）

後的走勢。（ｎｓ）

