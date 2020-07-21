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21/07/2020 08:06

《外企業績》ＩＢＭ第二季盈利跌四成半至１３﹒６億美元，勝預期

　　《經濟通通訊社２１日專訊》國際商業機器（ＩＢＭ）周一（２０日）公布第二季業績，盈
利按年跌４５﹒６％至１３﹒６億元（美元．下同），每股經調整盈利２﹒１８元，勝預期
２﹒１２元，不過來自於持續運營業務的淨利潤跌４６％至１３﹒６億元。
　　期內收入跌５﹒４％至１８１﹒２億元，勝預期１７６﹒２億元，當中雲端業務收入升
３０％至６３億元，商業顧問服務業務收入跌７％至３９億元。（ａｌ）

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