《外企業績》ＩＢＭ第二季盈利跌四成半至１３﹒６億美元，勝預期

《經濟通通訊社２１日專訊》國際商業機器（ＩＢＭ）周一（２０日）公布第二季業績，盈

利按年跌４５﹒６％至１３﹒６億元（美元．下同），每股經調整盈利２﹒１８元，勝預期

２﹒１２元，不過來自於持續運營業務的淨利潤跌４６％至１３﹒６億元。

期內收入跌５﹒４％至１８１﹒２億元，勝預期１７６﹒２億元，當中雲端業務收入升

３０％至６３億元，商業顧問服務業務收入跌７％至３９億元。（ａｌ）

