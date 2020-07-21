《外企業績》ＩＢＭ第二季盈利跌四成半至１３﹒６億美元，勝預期

《經濟通通訊社２１日專訊》國際商業機器（ＩＢＭ）周一（２０日）公布第二季業績，盈
利按年跌４５﹒６％至１３﹒６億元（美元．下同），每股經調整盈利２﹒１８元，勝預期
２﹒１２元，不過來自於持續運營業務的淨利潤跌４６％至１３﹒６億元。
期內收入跌５﹒４％至１８１﹒２億元，勝預期１７６﹒２億元，當中雲端業務收入升
３０％至６３億元，商業顧問服務業務收入跌７％至３９億元。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：推科技指數時機合適 設快速納入機制吸引中概股回流
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司推科技指數 ATMX均上榜 阿里騰訊權重最大
|中國故事20/07/2020
《神州經脈》LPR連三個月持穩 國策提振A場強升 外資獲利走
|香港政情20/07/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰