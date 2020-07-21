【貿易再戰】美國國務卿蓬佩奧抵達英國，將與約翰遜討論中國問題

《經濟通通訊社２１日專訊》美國國務卿蓬佩奧周一（２０日）抵達英國，將與英國首相約

翰遜就中國、５Ｇ、英國脫歐自由貿易協議展開討論。

美國國務院早前表示，蓬佩奧將與約翰遜、外相藍韜文會面，討論全球優先事項，包括新冠

肺炎疫情經濟復甦計劃，以及中國和香港有關的問題，還有美英自由貿易協定磋商等。（ａｌ）

