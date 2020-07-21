【貿易再戰】中國再購買逾１３萬噸美國大豆，續履行首階段協議

《經濟通通訊社２１日專訊》美國農業部周一（２０日）表示，中國已簽訂協議購買約兩批

美國大豆船貨。

據民間出口商向美國農業部報告，中國購買１３﹒２萬噸大豆，將於９月開始的銷售年度付

運。而自７月中以來，中國已購買３２５﹒９萬噸粟米、１１７﹒２萬噸大豆、３２萬噸硬小麥

。

不過中國需要在未來數月大幅增加對美國農產品的購買，以履行中美第一階段協議中，第一

年進口３６５億美元的承諾。（ａｌ）

