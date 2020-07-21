《台股攻略－馮偉明》受美股造好刺激，台股再創３０年新高

《台股攻略》昨晚（２０日）美股全面造好，帶動亞洲股市普遍上升。台股加權指數今日
（２１日）裂口高開，最高曾衝上１２４５０點高位，最終收１２３９７點，大升２２３點，成
交金額擴大至新台幣２２３７億元。
今日台積電最高曾升至新台幣３８７元，最終收新台幣３８３元，升新台幣１７元。大立光
亦收新台幣４０９０元，升新台幣８０元。聯發科表現亮麗，收新台幣６３７元，升新台幣３６
元。鴻海受緯創將中國內地子公司緯新賣給立訊的消息影響，ｉＰｈｏｎｅ組裝生意恐遇對手，
股價逆市報跌，收新台幣８５﹒３０元，跌新台幣１﹒５０元。高價股於資金追捧下亦跟隨大市
上升，祥碩大升新台幣１３０元，收新台幣１７３０元，股價直逼矽力─ＫＹ。信驊升新台幣
５５元，收新台幣１３３０元；玉晶光及力旺亦升超過半根停板，分別收新台幣７７９元及
５０６元，升新台幣３９元及３７元。
台股今日再創新高，加上成交增加，表示資金仍留在股票市場找尋機會，預計本月成交金額
有望維持在新台幣２，０００億上下，可望加權指數再次破頂。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》
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