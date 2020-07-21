【港版納指】科技指數面世科網股反撲，權重股阿里、騰訊飆逾６％

《經濟通通訊社記者余嘉欣２１日報道》近期於高位整固的科網股今早強勢反彈，主要受惠

恆指公司即將推出有「港版納指」之稱的「恆生科技指數」，其中新經濟股「ＡＴＭＸ」在新指

數佔比最重，共佔逾３３％。消息刺激兩大新指數權重股阿里巴巴（０９９８８）及騰訊（００

７００）半日齊漲逾６％，３０隻獲納入指數的成分股有２９隻錄得升幅，２７隻跑贏恆生指數

。

恆指公司昨日（２０日）收市後公布，將於下周一（２７日）推出恆生科技指數，追蹤經篩

選後最大３０間於香港上市的科技企業，新指數將每隔兩秒計算及作即時發布，有望成為繼恆指

及國指後的另一款旗艦指數。指數頭五大權重股均有逾８％比重，並由ＡＴＭＸ佔去四席，其中

阿里及騰訊分別佔比８﹒５３％及８﹒５２％（７月１７日比重﹒下同），而美團點評（０３６

９０）、小米集團（０１８１０）及舜宇光學（０２３８２）的比重介乎８﹒０２％至８﹒３３

％。

以上消息再配合隔晚美股納指急彈創新高的帶動下，科網股今早顯著造好，三十隻成分股中

以微盟集團（０２０１３）表現最好，半日飆１２﹒６４％，報１２﹒４８元；金蝶（００２６

８）亦漲１２﹒１５％，報２０﹒３元。強勢股美團重上二百大關，反彈８﹒２８％，報２０４

元；小米走高５﹒８２％，報１６﹒７４元。閱文集團（００７７２）料中期由盈轉虧，半日跌

２﹒２１％，報５５﹒２５元，是唯一下跌的科指成分股。

阿里巴巴旗下支付寶母公司螞蟻集團啟動在香港和上海科創板尋求同步發行上市（Ａ＋Ｈ）

的計劃，估值達１﹒５６萬億元，阿里半日跳漲６﹒５９％，報２５５﹒４元。



＊花旗﹕科指將能吸引更多中國科技公司來港上市＊



花旗發表報告稱，料恆生科技指數出台將會吸引一些投資者從美國納斯達克轉移到該指數成

分股中，下半年看好與互聯網和醫療相關的高科技股票包括阿里巴巴及阿里健康（００２４１）

。該行又指，新指數將能吸引更多高質量的中國科技公司到香港上市，而更多指數相關產品的推

出亦將提高港交所（００３８８）的成交額。港交所半日急升９﹒４８％，報３７８﹒８元。



恆生科技指數主要涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、

電子商貿及數碼業務，並會考慮合資格公司是利用科技平台進行營運、研究發展開支佔收入之比

例及收入增長。指數亦設新股快速納入機制，若新股上市當天收市市值在現有指數成分股中排名

前十，將被納入指數，在上市後的第十個交易日收市後實施。

