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即市新聞

21/07/2020 11:00

《窩輪豪情－梁業豪》留意１０８４張恒指期貨淡倉

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
必須性消費業與工業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為普
拉達（０１９１３）、港交所（００３８８）與東亞銀行（０００２３），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選中國生物製藥（０１１７７）、國泰航空（００２９３）與長實（０１１１３）。
　　承接昨晚（２０日）美股的強勢，港股繼續反彈。然而，國企股開始於高位遇上較大阻力；
若非新升浪已經開始，恐怕反彈浪會於一、兩個交易日內結束。目前筆者中線依然只主力持有盈
富基金（０２８００），暫時未有打算轉回持有強勢股。須注意的，為恆指熊證街貨量最多區域
為２５７０１－２５８００，可被視為好友大戶的進攻目標。若恆生指數被推上２５８００，將
有６６隻恆指熊證被強制收回，引發１０８４張恆指期貨淡倉合約持有者（熊證發行商）的平舊
倉計數買盤爭相入市。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
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