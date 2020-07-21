《談國論企－黎偉成》居民二季度收支較上季有提升

《談國論企》中國居民人均可支配收入於２０２０年上半年同比上升的幅度，較一季度為大

，顯企業經營和就業情況於二季度有改進；消費支出只是收窄跌幅，則意味居民對新冠狀肺炎

ＣＯＶＩＤ－１９疫情在以美國為主的世界各地大流行的「外防輸入」有所保留。要是惡疫防控

工作仍然取得預期良性成效，持續不斷甚至全面復工復產復商復市，相信會使居民的收入和支出

隨國民經濟穩中有進的提升。

來自中國國家統計局所發布的《２０２０年上半年居民收入及消費支出情況》報告的資料，

全國居民的人均可支配收入及消費支出情況於２０２０年上半年特別是二季度，均有不同程度的

改善，可在相當程度顯示中國成功地防控甚至在相當大範圍阻斷新冠狀肺疫以來的經濟社會重啟

，取得良性和正面效益的同時，更使居民迅即受惠，相當難得。

先談（甲）收入。全國居民（一）人均可支配收入於２０２０年上半年為１﹒５６６６萬元

，同比名義（下同）增長２﹒４％，相對於２０１９年１﹒５２９萬元的８﹒８％升幅，無疑大

幅收窄，惟這是在新冠狀肺疫肆虐包括中國在內的全世界的惡劣環境底下，仍有增長，特別是一

季度尚能夠輕微增長０﹒８％，實屬理想的表現。即使該報告未有列出二季度的數據，但從相關

資料可伸算２０２０年二季度的同比增長會達４％，即較一季度多增３﹒２個百分點，其中：城

鎮居民可人均可支配收入上半年同比增１﹒５％，二季度該增２﹒５％高於一季度的０﹒５％；

農村居民８０６９元同比增３﹒７％，而一季度升０﹒９％，二季度該增６﹒５％。



＊收入有增支出僅緩減顯居民續審慎＊



再看（二）按收入來源類分，有增之全國居民的人均收入為：（１）工資性收入於２０２０

年上半年達９０１０元，同比增長２﹒５％；（２）財產淨收入１３７６元同比增４﹒２％，和

（３）轉移淨收入２９３８元的增幅為８﹒２％。下跌者為（４）經營淨收入２３４１元，同比

減５﹒１％。此於惡疫當前可視為不錯的表現矣。

至於（乙）支出。全國居民（Ｉ）人均消費支出，於２０２０年上半年達９７１８元同比即

使減少５﹒９％，惟一季度減少８﹒２％，以此伸算二季度會是上升３﹒７個百分點，其中：農

村居民人均消費支出於上半年６２０９元同比減少１﹒６％，而一季度減５﹒４％，則二季度該

增２﹒２％，相對於城鎮居民於是季度所增的０﹒８％為高。

全國居民的（ＩＩ）人均消費支出的具體項目於２０２０年上半年最新變化，為僅有的兩項

有增長的為生活必需的項目，包括（ｉ）食品煙酒期內達３０９７元，同比增長５％，和（ｉｉ

）居住２４６４元，則上升３﹒１％。

餘者皆告回落：（ｉｉｉ）衣著６１１元同比減少１６﹒４％，（ｉｖ）交通通信１２３８

元的減幅為１０﹒７％，（ｖ）醫療保健８４８元則下降９﹒９％，（ｖｉ）生活用品及服務

５８２元減６﹒４％，和（ｖｉｉ）教育文化娛樂６６４元更大減３５﹒７％。

由是可見，農村居民的人均收入及消費支出於２０２０年上半年特別是二季度的增幅，皆高

於城鎮居民，可在相當程度顯示農村所受新冠狀肺疫的衝擊，相對城鎮為輕。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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