《異動股》融創升逾４％，傳最快今年分拆物業管理業務在港上市

《經濟通通訊社２１日專訊》外媒引述市場消息人士指出，融創中國（０１９１８）擬最快

今年分拆物業管理業務在港上市，集資約７７﹒５億元。據報，融創正與財務顧問磋商分拆上市

事宜。

融創中國暫升４﹒０５％，報３８﹒５元；成交約２１３５萬股，涉資８﹒０１億元。

現時，恆生指數報２５５６０，升５０２點或升２﹒０１％，主板成交１３３４﹒６５億元。國

企指數報１０４４０，升１４４點或升１﹒４１％。

上證綜合指數收報３３２０，升６點或升０﹒２０％，成交４８８８﹒６２億元人民幣。深

證成份指數報１３５３６，升８７點或升０﹒６５％，成交６１４１﹒４９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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融創中國（０１９１８） ３８﹒５０元 升４﹒０５％

保利置業（００１１９） ２﹒５６元 跌０﹒３９％

越秀地產（００１２３） １﹒５０元 跌１﹒３２％

瑞安房 （００２７２） １﹒２４元 跌０﹒８０％

金地商置（００５３５） １﹒５０元 跌０﹒６６％



中海外 （００６８８） ２４﹒８５元 升０﹒４０％

合生創展（００７５４） ９﹒５４元 跌０﹒６３％

世茂集團（００８１３） ３３﹒２０元 升０﹒１５％

龍湖集團（００９６０） ３８﹒３５元 升１﹒０５％

華潤置地（０１１０９） ３４﹒４５元 升１﹒７７％

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（ｎｓ）

