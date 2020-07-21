《午市前瞻》港版納指難獨力托市，料２４５００至２５８００波動

《經濟通通訊社２１日專訊》全球新冠病毒疫情仍然嚴峻，不過治療新冠病毒疫苗研發有進

展，加上美國即將推出新一輪刺激經濟方案，隔晚美股收市全線上升，納指再創收市新高。受推

出港版納指沖喜，康希諾生物（０６１８５）迎冠疫苗傳來好消息，恆指高開３６９點，報２５

４２７，升幅曾縮至３２０點，低見２５３７８點，之後重拾升勢，高見２５５３９點，一舉重

上２０天線（約２５２８３），逼近上方的１０天線（２５５４４點）。最終，港股半日收報２

５５２９，上升４７１點或上升１﹒８８％，主板成交９０４﹒５８億元。國企指數報１０４２

６，上升１３０點或上升１﹒２７％。

內地股市昨日急彈，今早靠穩，上證綜指收報３３１６，上升２點或上升０﹒０７％，成交

３２８８﹒７９億元人民幣。深證成指收報１３４７７，上升２８點或上升０﹒２１％，成交４

０３３﹒４７億元人民幣。

重磅股方面，憧憬下周一推「港版納指」谷大成交，港交所（００３８８）今早一度高見３

７９元，創上市新高，半日升９﹒４８％，報３７８﹒８元；騰訊（００７００）升６﹒０３％

，報５５４元；兩股貢獻大市近３００點。匯控（００００５）升０﹒８２％，報３６﹒９元；

友邦保險（０１２９９）升１﹒４６％，報７３元；中移動（００９４１）升１﹒４％，報５４

﹒５元；建行（００９３９）軟０﹒１６％，報６﹒０８元。



＊「港版納指」下周一面世，ＡＴＭＸ齊升６％至８％＊



恆指公司公布，７月２７日（星期一）推出恆生科技指數，新指數成分股比重最大五隻股份

齊齊跑上，其中，阿里巴巴（０９９８８）升６﹒５９％，報２５５﹒４元；美團點評（０３６

９０）升８﹒２８％，報２０４元；小米集團（０１８１０）升５﹒８２％，報１６﹒７４元；

舜宇光學（０２３８２）升７﹒５３％，報１４０元；

支付寶母公司螞蟻集團宣布，計劃在港交所主板和上海證券交易所科創板尋求同步發行上市

。阿里概念股造好，螞蟻集團控股的雲鋒金融（００３７６）升９﹒４７％，報３﹒７元；阿里

健康（００２４１）升逾９﹒０５％，報２１﹒７元；中國動向（０３８１８）飆１５﹒２９％

，報０﹒９８元。

華虹半導體（０１３４７）獲納入「港版納指」，股價應聲抽高，一度高見３１﹒２元，半

日仍彈升１１﹒２３％，報３０﹒７元；同樣獲納入的恆騰網絡（００１３６）股價也飆７﹒８

４％，報０﹒２７５元；金蝶國際（００２６８）炒高１２﹒１５％，報２０﹒３元；ＡＳＭ太

平洋（００５２２）抽升７﹒９６％，報９９﹒０５元；微盟集團（０２０１３）飆１２﹒６４

％，報１２﹒４８元。



＊疫苗現曙光，中生製藥破頂＊



生物科技上市公司將納入恆生綜合指數之選股範疇，相關重磅股炒上。君實生物（０１８７

７）公布，特瑞普利單抗注射液近日被國家藥品監督管理局藥品審評中心納入擬優先審評品種公

示名單；升５﹒０４％，報５１﹒１元。大摩較早前上調信達生物（０１８０１）目標價至６４

元，並視為行業首選，信達生物半日升６﹒３５％，報５４﹒４元。

醫藥股亦回勇，康希諾生物（０６１８５）公布，兩款新型冠狀病毒疫苗初步測試結果正面

，臨床實驗出現顯著免疫反應；康希諾升１﹒２５％，報２１０元；中生製藥（０１１７７）上

升８﹒９５％，報１０﹒９６元創新高；復星醫藥（０２１９６）除息升６﹒９２％，報３６元

。



＊紙業股回吐，思摩爾發盈喜曾飆近９％＊



國內廢紙回收價格回調，紙業股借勢調整。玖龍紙業（０２６８９）吐１０﹒５９％，報７

﹒９４元；理文造紙（０２３１４）吐６﹒９２％，報４﹒７１元；日前盈喜的陽光紙業（０２

００２）續創逾一年高後回吐，半日跌２﹒７２％，報１﹒４３元。

個股方面，中金（０３９０８）計劃大幅增加其Ａ股的發行數目，刺激股價一度炒高９﹒３

％，半日仍彈４﹒０７％，報１９﹒４２元。神州租車（００６９９）遭上汽（６００１０４﹒

ＳＨ）放棄收購，但獲北汽接手認購，神州租車今早復牌後下插，跌８﹒５３％，報２﹒６８元

。思摩爾國際（０６９６９）預料，基於經調整純利，截至６月底止錄得利潤增幅約３８﹒１％

至４２﹒９％，該股半日升６﹒０７％，報３２﹒３５元。



＊麥嘉嘉：心動公司、比亞迪電子有短線趨化劑，宜控制注碼＊



「恆生科技指數」將於下周一推出，今日港股比相關成份股托起，申萬宏源投資顧問服務部

主管麥嘉嘉對《經濟通通訊社》表示，相信到下周一，個別股股份會繼續受市場追捧。但恆指成

分股有不少中資金融股，而他們短線上望空間不大，所以未必有足夠動力大幅推升恆指，料恆指

區間波動支持位於２４５００點，上望２５８００點會有較大阻力。

她續稱，若然投資者希望追入科技指數成分股的黑馬，會推薦預期有短線催化劑的心動公司

（０２４００）、金蝶（００２６８）、比亞迪電子（００２８５）和中芯（００９８１），惟

強調注碼要控制得宜，勿投入過量資金，因他們比起「ＡＴＭＸ」所佔的權重較細，最終走勢始

終要視乎個別股份的業務表現。（ｎｓ、ｃａ）

