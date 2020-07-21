【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６１﹒９億人幣，買騰訊美團沽中芯金軟

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股收市全線上升，憧憬下周一「港版納指」登場，新經

濟股炒起，大市氣氛改善，推動恆指反彈逾５００點。恆指高開３６９點，即返２０天線（約２

５２９２點），開市後升幅曾縮至３２０點，見２５３７８點全日低，之後走高，上午最多升４

８１點，中午升４７１點，午後飆逾５００點，突破１０天線（約２５５５５點），收市競價時

段嘜至全日高。恆指收報２５６３５點，升５７７點或２﹒３％，創７月１３日以來收市新高。

按額度計算，北水全日淨流入６１﹒９億元人民幣，增加３﹒４％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出

最多的依次是中芯國際（００９８１）、金山軟件（０３８８８）、阿里健康（００２４１）。

主板成交１６１７﹒０７億元增加１９﹒２％。其中港股通成交２９５﹒２億元，佔總成交

１８﹒３％。



＊騰訊再次成為北水愛股，淨流入近１０億＊



恆指服務公司下周推出有「港版納指」之稱的恆生科技指數，成份股受追捧。騰訊控股升７

﹒９４％報５６４元，北水淨買入９﹒９億元。

美團點評升８﹒８１％報２０５元，北水淨買入９﹒６億元。

小米集團升４﹒９３％報１６﹒６元，北水淨買入３﹒８億元。

不過中芯國際升４﹒０８％報２９﹒３５元，仍遭北水拋棄，淨賣出２﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ９﹒９２

美團點評 （０３６９０） ９﹒５６

小米集團 （０１８１０） ３﹒８３

香港交易所 （００３８８） ３﹒７１

安踏體育 （０２０２０） ２﹒２６



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －２﹒６０

金山軟件 （０３８８８） －０﹒９７

阿里健康 （００２４１） －０﹒７１

中興通訊 （００７６３） －０﹒１９

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（ｃａ）

