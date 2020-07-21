【北水炒Ｄ乜】北水淨流入６１﹒９億人幣，買騰訊美團沽中芯金軟

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股收市全線上升，憧憬下周一「港版納指」登場，新經
濟股炒起，大市氣氛改善，推動恆指反彈逾５００點。恆指高開３６９點，即返２０天線（約２
５２９２點），開市後升幅曾縮至３２０點，見２５３７８點全日低，之後走高，上午最多升４
８１點，中午升４７１點，午後飆逾５００點，突破１０天線（約２５５５５點），收市競價時
段嘜至全日高。恆指收報２５６３５點，升５７７點或２﹒３％，創７月１３日以來收市新高。
按額度計算，北水全日淨流入６１﹒９億元人民幣，增加３﹒４％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、小米集團（０１８１０）；淨賣出
最多的依次是中芯國際（００９８１）、金山軟件（０３８８８）、阿里健康（００２４１）。
主板成交１６１７﹒０７億元增加１９﹒２％。其中港股通成交２９５﹒２億元，佔總成交
１８﹒３％。
＊騰訊再次成為北水愛股，淨流入近１０億＊
恆指服務公司下周推出有「港版納指」之稱的恆生科技指數，成份股受追捧。騰訊控股升７
﹒９４％報５６４元，北水淨買入９﹒９億元。
美團點評升８﹒８１％報２０５元，北水淨買入９﹒６億元。
小米集團升４﹒９３％報１６﹒６元，北水淨買入３﹒８億元。
不過中芯國際升４﹒０８％報２９﹒３５元，仍遭北水拋棄，淨賣出２﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
騰訊控股 （００７００） ９﹒９２
美團點評 （０３６９０） ９﹒５６
小米集團 （０１８１０） ３﹒８３
香港交易所 （００３８８） ３﹒７１
安踏體育 （０２０２０） ２﹒２６
淨沽出最多港股：
中芯國際 （００９８１） －２﹒６０
金山軟件 （０３８８８） －０﹒９７
阿里健康 （００２４１） －０﹒７１
中興通訊 （００７６３） －０﹒１９
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（ｃａ）
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