《美元走勢－羅明立》小心歐元獲利回吐，好倉宜１﹒１４以下止損

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒３６ １０７﹒１３ １０７﹒３３

歐元╱美元 １﹒１４７０ １﹒１４２３ １﹒１４４５

英鎊╱美元 １﹒２６９１ １﹒２６５０ １﹒２６９１

美元╱瑞郎 ０﹒９３９８ ０﹒９３７７ ０﹒９３８３

美元╱港元 ７﹒７５２０ ７﹒７５０５ ７﹒７５１０

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《美元走勢》美國財長努欽指，總統特朗普同意政府提出的一項額外１萬億美元救助經濟方

案，期望於國會休會前獲得通過。由於，現時美國政府給予失業人士的每周額外６００美元支票

政策將於本月底結束。假如缺乏新資助，美國民眾的消費力將難維持，並拖累美國經濟增長。

美匯指數失守９５﹒７０，技術走勢上，指數４小時處於下降軌，後市很大機會反復下試

９５水平。美國政府再增加財政開支刺激經濟，配合美聯儲買債計劃，變相將政府開支貨幣化，

進一步令貨幣供應大幅增加，壓抑貨幣價值，估計美匯指數仍有下行空間。

歐盟連續第四日舉行會議，商討共同救助方案。最新消息指，歐盟已相當接近達成方案，成

員國同意將補貼的金額由５０００億歐元降至３９００億歐元，另外３６００億歐元則為貸款，

目前尚餘少部分細節需要討論。市場憧憬歐盟即將達成協議，受財困的成員國會獲得補佔資金，

降低它們出現債務違約的風險，意大利及西班牙國債受到資金追棒，短線歐元亦上升。

歐元兌美元初步支持位於１﹒１４００，下一步支持位於１﹒１３５０；初步阻力位於

１﹒１４９５，下一步阻力位於１﹒１５７０。技術走勢上，歐元４小時圖處於上升通道，後市

仍有上行空間，但仍需小心一旦歐盟達成協議後會趁好消息獲利回吐，建議好倉在１﹒１４以下

止損。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１４３０ １﹒１５５０ １﹒１３９５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒２６５０ １﹒２７８０ １﹒２６００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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