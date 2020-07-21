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即市新聞

21/07/2020 15:01

《美元走勢－羅明立》小心歐元獲利回吐，好倉宜１﹒１４以下止損

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒３６　　　１０７﹒１３　　　１０７﹒３３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１４７０　　　１﹒１４２３　　　１﹒１４４５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６９１　　　１﹒２６５０　　　１﹒２６９１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３９８　　　０﹒９３７７　　　０﹒９３８３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５２０　　　７﹒７５０５　　　７﹒７５１０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國財長努欽指，總統特朗普同意政府提出的一項額外１萬億美元救助經濟方
案，期望於國會休會前獲得通過。由於，現時美國政府給予失業人士的每周額外６００美元支票
政策將於本月底結束。假如缺乏新資助，美國民眾的消費力將難維持，並拖累美國經濟增長。
　　美匯指數失守９５﹒７０，技術走勢上，指數４小時處於下降軌，後市很大機會反復下試
９５水平。美國政府再增加財政開支刺激經濟，配合美聯儲買債計劃，變相將政府開支貨幣化，
進一步令貨幣供應大幅增加，壓抑貨幣價值，估計美匯指數仍有下行空間。
　　歐盟連續第四日舉行會議，商討共同救助方案。最新消息指，歐盟已相當接近達成方案，成
員國同意將補貼的金額由５０００億歐元降至３９００億歐元，另外３６００億歐元則為貸款，
目前尚餘少部分細節需要討論。市場憧憬歐盟即將達成協議，受財困的成員國會獲得補佔資金，
降低它們出現債務違約的風險，意大利及西班牙國債受到資金追棒，短線歐元亦上升。
　　歐元兌美元初步支持位於１﹒１４００，下一步支持位於１﹒１３５０；初步阻力位於
１﹒１４９５，下一步阻力位於１﹒１５７０。技術走勢上，歐元４小時圖處於上升通道，後市
仍有上行空間，但仍需小心一旦歐盟達成協議後會趁好消息獲利回吐，建議好倉在１﹒１４以下
止損。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１４３０　　　１﹒１５５０　　　１﹒１３９５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒２６５０　　　１﹒２７８０　　　１﹒２６００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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