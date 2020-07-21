【新冠肺炎】消息：倘單日新增逾千宗各診，或考慮禁足令押後選舉

本港疫情趨嚴峻，萬一失控，政府有機會祭出極端招數禁足令；更敏感的是，９月６日的立

法會選舉亦隨時受影響，押後一年或半載才舉行。

有官場人士表示，香港現在還未去到要出動禁足令，有些辣招如禁午市堂食等，還未動用，

但假如每天新增個案去到一千宗，屆時就甚麼極端招數都要考慮了。

特首林鄭月娥前天曾表示，９月６日立法會選舉當刻沒有改動，但據了解，港府曾研究一旦

押後選舉的善後安排。《香港經濟日報》

