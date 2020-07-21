【新冠肺炎】消息指本港新增約８０宗確診個案

《經濟通通訊社２１日專訊》消息稱，本港今日新增約８０宗新型冠狀病毒確診個案。據悉
，一名懷孕３５周的孕婦初步確診，而香港科技大學一名清潔工人亦初步確診。
科大學生會表示，患者是科大Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｌｏｄｇｅ廚房部清潔工，又引述校
方指，會為所有Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ Ｌｏｄｇｅ職員，包括餐廳員工提供病毒測試，職員將
會在家工作，直至測試結果呈陰性反應。（ｂｉ）
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