【新冠肺炎】何栢良：立法會選舉票站採防疫措施可減病毒傳播風險

《經濟通通訊社２１日專訊》香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在一個電台節目時表示

，本港基本上無出現因排隊而受感染的群組個案，相信９月立法會選舉只要在票站內外採取防疫

措施，包括管理人流、強制選民及票站人員在室內外都要戴口罩等，可減低病毒傳播風險。

何栢良建議，可以考慮延長投票時間，或增加票站數目，減少人群聚集，現時距離選舉仍有

一段時間，政府仍有很多應變選擇。（ｃｗ）

