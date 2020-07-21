【新冠肺炎】本港再多兩名新冠肺炎患者死亡，累計死亡病例１４宗

《經濟通通訊社２１日專訊》本港再多兩名新冠肺炎患者死亡，累計死亡病例增至１４宗。
其中一名７７歲男患者，住在慈雲山慈康邨，本身有長期病患，上周二發燒，到伊利沙伯醫院急
症室求醫，確診後轉到瑪麗醫院接受隔離治療，兩日後情況轉差，入住深切治療部，延至今日凌
晨約２時離世。
另一宗死亡病例，是慈雲山港泰護老中心一名８７歲男院友，他本月９日入威爾斯醫院接受
治療，其後病情持續惡化，至今日凌晨近３時死亡。（ｂｉ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話21/07/2020
【港版納指】科技指數面世科網股反撲 權重股阿里、騰訊飆逾6%
|FOCUS21/07/2020
【FOCUS】螞蟻「科技」野心勝「金融」 登陸滬港助去美元化
|開市Good Morning21/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里巴巴250元以下吸
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：推科技指數時機合適 設快速納入機制吸引中概股回流
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰