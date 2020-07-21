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21/07/2020 13:36

【新冠肺炎】本港再多兩名新冠肺炎患者死亡，累計死亡病例１４宗

　　《經濟通通訊社２１日專訊》本港再多兩名新冠肺炎患者死亡，累計死亡病例增至１４宗。
其中一名７７歲男患者，住在慈雲山慈康邨，本身有長期病患，上周二發燒，到伊利沙伯醫院急
症室求醫，確診後轉到瑪麗醫院接受隔離治療，兩日後情況轉差，入住深切治療部，延至今日凌
晨約２時離世。
　　另一宗死亡病例，是慈雲山港泰護老中心一名８７歲男院友，他本月９日入威爾斯醫院接受
治療，其後病情持續惡化，至今日凌晨近３時死亡。（ｂｉ）

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