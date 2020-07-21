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21/07/2020 14:44

【紓困措施】第五輪保就業名單出爐，牛奶公司獲近４億補貼

　　《經濟通通訊社２１日專訊》「保就業」計劃秘書處今日（２１日）公布第五批已領取工資
補貼的僱主名單，涉及約９０００名僱主，發放工資補貼額約４１億元，承諾受薪僱員人數約
１８﹒６萬名。
　　當中，經營惠康超級市場、萬寧以及７－１１便利店等的牛奶公司獲批最多資助，金額近
４億元，涉及受薪人數逾２﹒１萬人；而長和（００００１）旗下的百佳超級市場及屈臣氏亦上
榜，分別獲逾１﹒６億元及７１７５﹒１萬元，承諾受薪人數逾１﹒１萬人。另外，連鎖餐飲集
團大家樂（００３４１）及大快活（０００５２）則分別獲得２億及９１４３萬元補貼，涉及
１﹒２萬及４１３８名員工。
　　「保就業」計劃秘書處明日開始向第六批約１﹒１７萬名成功申請僱主發放工資補貼，涉及
的補貼額超過４７億元，承諾受薪僱員人數約２０萬。「保就業」計劃至今已向六批僱主批出工
資補貼，承諾受薪僱員總人數約１４７萬，補貼總額超過３４２億元。
　　此外，秘書處亦會向第六批約３６００名合資格自僱人士發放７５００元一筆過資助，涉及
資助額２７００萬元。連同首五批獲批資助的自僱人士，計劃至今已向９萬名自僱人士批出一筆
過資助。（ｃｗ）

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