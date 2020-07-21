【地皮截標】華坊料大埔馬窩路住宅地估值約４２﹒５至４５﹒７億

《經濟通通訊社２１日專訊》政府今季（７至９月）共有兩幅大埔住宅地推出，其中大埔馬

窩路住宅地將優先於本周五（２４日）截標。華坊諮詢評估資深董事梁沛泓稱，地盤位於馬窩路

盡頭，新峰花園的西北面，料可發展成中密度住宅；由於地盤地勢較高，估計落成後可享山境，

但亦受到吐露港公路噪音影響，預料地皮可售約４２﹒５至４５﹒７億元，樓面呎價５４００至

５８００元。

他續指，根據賣地章程，發展商要負責興建一少段的公共道路及迴旋處，以及負責維修地盤

附近的斜坡。此外，發展商亦需要提供行人路至兩個山墓，其中一個位於整塊地皮的中間，有可

能整個樓盤的布局。

大埔區對上一幅出售的官地位於荔枝山山塘路，於２０１６年以樓面呎價約１８５０元售出

，而目前已發展成天鑽，一手呎價約１﹒５萬元。

梁沛泓又指，另一幅大埔住宅地則位於滘幹坑，屬於低密度住宅發展，而且規模較小，與是

次招標地皮性質不同，估計樓面呎價比是次地皮高約三成。

大埔馬窩路地皮是由綠化地改劃成住宅地，佔地約２４﹒３萬平方呎，最高可建住宅樓面約

７８﹒２萬平方呎，預計可提供約１０００至１２００個單位，為今個年度賣地表內單位供應量

最多的住宅地。（ｙｗ）

