【新冠肺炎】執業大狀李家齊初步確診，曾到區域法院荔枝角懲教所

《經濟通通訊社２１日專訊》曾擔任裁判官、現為私人執業大狀的李家齊初步確診新冠肺炎

。由於他上周四（１６日）曾到區域法院，相信司法機構將安排消毒清潔。

據了解，李家齊上周四曾到區域法院專門處理大量答辯案件的８樓２６庭，在法官郭偉健席

前處理案件，李其後發燒，至昨晚初步確診。李亦曾到荔枝角收押所及赤柱監獄等地進行法律探

訪。（ｃｌ）

