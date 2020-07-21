【夜期時段】即月期指最新報２５６２３點，升１４點，低水１３點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２５６２８點，升１９點，低水８

點，最新報２５６２３點，升１４點，低水１３點，合約成交１１００張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１０４３７點，升１２點，低水８點，最新報１０４２９點

，升４點，低水１６點，合約成交２９２張。

