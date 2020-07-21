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即市新聞

21/07/2020 16:31

《本港經濟》６月整體通脹率回落至０﹒７％，基本通脹率１﹒２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》政府統計處公布，根據綜合消費物價指數，今年６月份整體消
費物價與一年前同月比較，上升０﹒７％，較５月份的相應升幅（１﹒５％）及市場預測升幅
（１﹒１％）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在今年６月份的按
年升幅（即基本通脹率）為１﹒２％，較５月份（１﹒９％）為低。６月份升幅放緩主要是由於
豬肉價格按年升幅比５月份顯著收窄所致。豬肉價格的飆升始於去年５月底，故其今年６月份的
按年升幅會因高比較基數而收窄。

＊食品價格上升４﹒９％＊

　　經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年６月止的三個月的平均每月變動率為０％，與
截至今年５月止的三個月的相應變動率相同。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動
率均為０％。
　　在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年６月份錄得按年升幅的類別為食品（不包
括外出用膳）（上升４﹒９％）、雜項物品（上升２﹒７％）、外出用膳（上升１﹒４％）、住
屋（上升１﹒４％）、雜項服務（上升０﹒８％）和煙酒（上升０﹒１％）。另一方面，綜合消
費物價指數在今年６月份錄得按年跌幅的類別為電力、燃氣及水（下跌１８﹒６％）、衣履（下
跌５﹒３％）和耐用物品（下跌３﹒５％）。交通方面，綜合消費物價指數較一年前同期維持不
變。（ｃｌ）

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