【企業盈警】意達利（７２０）料中期業績轉盈為虧

《經濟通通訊社２１日專訊》意達利（００７２０）預期，截至２０２０年６月３０日止六

個月業績轉盈為虧，去年同期純利約１１２０萬元，主要由於香港持續的社會動盪及爆發新型冠

狀病毒疫情，令經濟環境不明朗及市場氣氛疲弱，以致汽車分部及金融投資及服務分部的收入下

跌。（ｊｏ）

