【企業盈警】昂納科技料上半年溢利按年跌４０％至５０％

《經濟通通訊社２１日專訊》昂納科技（００８７７）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月，應佔溢利將按年減少約４０％至５０％，主要由於撇減過時的存貨、新冠狀病毒病導致訂單
運送延遲、多個國家採取防疫措施導致集團部分工廠及供應商工廠的生產暫時中斷，並降低集團
的生產能力和效率，產生增量成本及特殊費用，從而對今年上半年的經營和淨利潤產生不利的重
大影響。（ｙｗ）
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