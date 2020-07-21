【新冠肺炎】中原工商舖旺角創興廣場代理確診，分行關閉１４日

《經濟通通訊社２１日專訊》本港新型肺炎疫情持續爆發，地產代理再有確診個案。有媒體

引述消息指，中原工商舖一名代理今日確診。

中原工商舖董事總經理潘志明接受媒體查詢時確認，旗下旺角創興廣場分行一名舖位部代理

確診新冠狀病毒，而該行於今日接獲衛生署通知有關同事確診之消息，有關分行已即時關閉１４

天，並即進行消毒，另外亦已安排同層同事將隔離１４日，涉及約５０人。（ｙｗ）

