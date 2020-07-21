【新冠肺炎】創興銀行明日起調整全線香港分行營業時間

《經濟通通訊社２１日專訊》創興銀行（０１１１１）公布，因應新型冠狀病毒疫情的最新

情況，為保障客戶及員工的健康與安全，由明日起，暫時更改全線香港分行營業時間，直至另行

通知。

由明日起，該行全線分行逢星期一至五的營業時間為上午９時至下午４時半，當中慈雲山分

行營業至下午１時；星期六的營業時間則為上午９時至下午１時，巧明街分行、九龍灣分行及長

發邨分行於星期六休息。（ｓｋ）

