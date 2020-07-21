  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/07/2020 14:58

【新冠肺炎】創興銀行明日起調整全線香港分行營業時間

　　《經濟通通訊社２１日專訊》創興銀行（０１１１１）公布，因應新型冠狀病毒疫情的最新
情況，為保障客戶及員工的健康與安全，由明日起，暫時更改全線香港分行營業時間，直至另行
通知。
　　由明日起，該行全線分行逢星期一至五的營業時間為上午９時至下午４時半，當中慈雲山分
行營業至下午１時；星期六的營業時間則為上午９時至下午１時，巧明街分行、九龍灣分行及長
發邨分行於星期六休息。（ｓｋ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/07/2020
【港版納指】科技指數面世科網股反撲　權重股阿里、騰訊飆逾6%
FOCUS21/07/2020
【FOCUS】螞蟻「科技」野心勝「金融」　登陸滬港助去美元化
開市Good Morning21/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里巴巴250元以下吸
財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：推科技指數時機合適　設快速納入機制吸引中概股回流
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金