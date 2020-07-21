【新冠肺炎】創興銀行明日起調整全線香港分行營業時間

《經濟通通訊社２１日專訊》創興銀行（０１１１１）公布，因應新型冠狀病毒疫情的最新
情況，為保障客戶及員工的健康與安全，由明日起，暫時更改全線香港分行營業時間，直至另行
通知。
由明日起，該行全線分行逢星期一至五的營業時間為上午９時至下午４時半，當中慈雲山分
行營業至下午１時；星期六的營業時間則為上午９時至下午１時，巧明街分行、九龍灣分行及長
發邨分行於星期六休息。（ｓｋ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話21/07/2020
【港版納指】科技指數面世科網股反撲 權重股阿里、騰訊飆逾6%
|FOCUS21/07/2020
【FOCUS】螞蟻「科技」野心勝「金融」 登陸滬港助去美元化
|開市Good Morning21/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里巴巴250元以下吸
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：推科技指數時機合適 設快速納入機制吸引中概股回流
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰