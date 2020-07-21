【企業盈警】富智康集團料中期虧損將擴大至最多１﹒０５億美元

《經濟通通訊社２１日專訊》富智康集團（０２０３８）早前發盈警，公司在對最近期帳帳

目及其他資料作進一步評估後，預期今年上半年的虧損將擴大至１﹒０５億元以下（美元．下同

），而去年同期則錄得８３８３﹒９萬元虧損。營業額亦將超過３６﹒６億美元，按年下跌

４２﹒７％。（ｓｋ）

