【企業盈警】富智康集團料中期虧損將擴大至最多１﹒０５億美元

《經濟通通訊社２１日專訊》富智康集團（０２０３８）早前發盈警，公司在對最近期帳帳
目及其他資料作進一步評估後，預期今年上半年的虧損將擴大至１﹒０５億元以下（美元．下同
），而去年同期則錄得８３８３﹒９萬元虧損。營業額亦將超過３６﹒６億美元，按年下跌
４２﹒７％。（ｓｋ）
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