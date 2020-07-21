【企業盈喜】雅生活服務料中期純利按年增長不少於３５％

《經濟通通訊社２１日專訊》雅生活服務（０３３１９）發盈喜，預期截至今年６月底止，

中期純利將按年增長不少於３５％，而利潤總額亦將錄得不低於５０％的增長。

集團指，預期盈利增長，主要由於中民未來物業服務有限公司及其附屬公司的財務併表，集

團物業管理在管面積的增加，加上運營效益的提升，帶來收入及利潤的大幅提升。（ｓｋ）

