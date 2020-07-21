《小傳日記》科網佬發威，十天線回歸；成交再增強，港交所領漲

《小傳日記》隔晚花旗國魚缸受到疫苗正面消息嘅振奮而造好，加上尋日收市後恆生公司就

宣布話下個星期一（２７日）推恆生科技指數，香江魚缸今早裂口高開３６９點，報２５４２７

點，重上廿天線（約２５２９０點）。盤中早段升幅曾一度收窄至３２０點報２５３７８點，亦

係全日最低水位。而獲納恆生科技指數嘅股王ＱＱ（００７００）及手機孖寶舜宇（０２３８２

）同瑞聲（０２０１８）更係一路高歌，帶動魚缸齊齊上揚，最高見２５６０２點，飆５４４點

並收復埋十天線（約２５５５１點）。最終埋單報２５６３５點，升５７７點或升２﹒３１％，

主板成交１６１７﹒０７億銀，較上日大增一成九。國企指數報１０４４５點，升１５０點或升

１﹒４６％。

Ａ場兩市同樣造好。上證綜指報３３２０點，升６點或升０﹒２０％。深證成指報１３５３

６點，升８７點或升０﹒６５％。兩市合計成交１１０３０﹒１１億銀人仔，較上日減少近８巴

仙。

重磅藍戰士方面，大象（００００５）漲超２巴仙，報３７﹒５銀；建行（００９３９）跌

近半巴仙，報６﹒０６銀；神州移動（００９４１）走高超１巴仙，報５４﹒４銀；友邦（０１

２９９）上揚近２巴仙，報７３﹒２５銀；平保（０２３１８）升不足半巴仙，報８６﹒３５銀

。



＊港版納指威股份呈升勢，阿里谷螞蟻上市真有計＊



「港版納指」名單今日正式出爐，缸友個個係咁追貨，帶旺埋今日個市，而指數入面嘅都幾

乎有升無跌，美團點評（０３６９０）飆近９巴仙，報２０５銀；小米（０１８１０）漲近半成

，報１６﹒６銀；舜宇光學（０２３８２）踢高近８巴仙，報１４０銀；中芯國際（００９８１

）飛起近４巴仙，報２９﹒３５銀；京東（０９６１８）漲逾半成，報２５４﹒２銀。

而阿里（０９９８８）今日宣布分拆旗下螞蟻金服係上海同香港同步上市，有望成為全球最

大單ＩＰＯ，同系股份都急急反彈。阿里巴巴高收逾７巴仙，報２５７銀；阿里健康（００２４

１）飆近一成四，報２２﹒６５銀；阿里影業（０１０６０）起飛近２巴仙，報１﹒２１銀。連

帶港交所（００３８８）都漲近一成，報３８０銀。



＊或能入指數生科佬叫好，有大行睇好看更無煩惱＊



恆指公司就話生物科技佬都有機會納入恆生綜合指數，加埋多國研究疫苗有進展，生科佬氣

氛好有炒作！其中藥明康德（２３５９）中期業績純利按年升超六成二，炒高近７巴仙，報１１

６﹒２銀；康希諾生物（０６１８５）漲２巴仙，報２１１銀；中生製藥（０１１７７）攀升７

巴仙，報１０﹒７６銀，盤中創新高見１１﹒０２銀；藥明生物（０２２６９）跳起５巴仙，報

１５２﹒５銀；百濟神州（０６１６０）跳高近２巴仙，報１５１﹒６銀。

大行里昂睇好神州物管佬，將看更龍頭雅生活維持「買入」評級，升埋目標價由５３﹒４銀

升到５３﹒８銀，看更佬跟住齊升！雅生活（０３３１９）跳高近６巴仙，報４５﹒６５銀；浦

江中國（０１４１７）飆近６巴仙，報２﹒３銀；永升生活（０１９９５）跳高近９巴仙，報１

５﹒２８銀；綠城服務（０２８６９）飆近７巴仙，報１０﹒９銀；中海物業（０２６６９）炒

高近半成，報８﹒６８銀。



＊廢紙唔值銀紙佬餓到暈，水泥佬升夠吐啲唔會愁＊



神州廢紙廠調低回收價格，紙佬無啖好食普遍跳落。玖龍紙業（０２６８９）跪低逾１０巴

仙，報７﹒９５銀；理文造紙（０２３１４）下滑近７巴仙，報４﹒７２銀；中國優材（０１８

８５）插水逾１巴仙，報１﹒７銀；陽光紙業（０２００２）撻低逾３巴仙，報１﹒４２銀。

水泥佬噚日有國策撐腰，齊齊有追棒被炒起，不過今日返嚟就見回吐！山水水泥（００６９

１）撻低逾５巴仙，報２﹒２１銀；亞洲水泥（００７４３）跌近２巴仙，報８﹒３５銀；海螺

水泥（００９１４）跪低近１巴仙，報５９﹒２元；華潤水泥（０１３１３）軟逾１巴仙，報１

０﹒４２銀；西部水泥（０２２３３）插水近２巴仙，報１﹒６９銀。請請！





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