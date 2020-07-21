【新冠肺炎】港鐵（０００６６）澄清九龍灣車廠只有一人確診

《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）澄清，九龍灣車廠至今只有一名承辦商員

工確診感染新型冠狀病毒，並非如網上傳聞指已有多人確診，強調有關說法並非事實。

港鐵指，星期日接獲通知，一名在九龍灣車廠工場工作的承辦商員工確診，他的家人早前已

確診，他在上星期二出現病徵後，翌日已無上班。港鐵已即時安排在工場範圍、員工餐廳等徹底

清潔消毒。（ｂｉ）

