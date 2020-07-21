【新冠肺炎】傳未來數天實施「禁足令」，政府澄清絕無其事

《經濟通通訊社２１日專訊》對於有謠言指因應新冠肺炎疫情，政府可能在未來數天實施所

謂「禁足令」，政府發言人今日澄清絕無其事。

發言人表示，疫情嚴峻，應該齊心抗疫。市民千萬不要被虛假消息誤導，更不應發放或散播

謠言，引起不必要的恐慌。

發言人呼籲市民應繼續遵守社交距離的指引，減少外出，同時保持個人和環境衛生。市民亦

應留意政府公布有關２０１９冠狀病毒病的最新消息。（ｂｉ）

