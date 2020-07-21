《真知灼見－溫灼培》歐美料再開印鈔機，有利金價及投資氣氛

《真知灼見》歐盟２７國領袖昨晚（２０日）就７５００億歐元援助經濟方案開了第四天會

議。根據最新消息指，整個援救經濟方案的金額保持在７５００億歐元水平，但補貼的部分則由

原先建議的５０００億歐元降至３９００億歐元，不過這仍相當接近德法兩國所要求，補貼部分

最低的金額為４０００億歐元。其餘的３６００億則為借出的資金。據了解，歐盟各領袖已相當

接近達成協議，但仍有一些細節待解決，暫未知他們今天（２１日）會否繼續開第五天會議，還

是待日後才再開會把方案達成。建議大家宜密切留意。



＊意大利違約風險降，國債受追捧＊



受到歐盟有機會快將達成協議的利好消息刺激，歐元匯價今早於亞洲市場進一步攀上１﹒１

４５０美元水平。當中更值得留意是意大利１０年國債孳息率，急降至１﹒１５８％水平。回憶

上周該債息水平為１﹒２４％。意大利債價受追捧，主要是其債息率水平遠高於歐盟同年期債息

水平的負０﹒４６３％。假如歐盟一旦達成這７５００億歐元的救經濟方案，而把大量補貼資金

給予意大利及西班牙，大家可想像意大利日後出現債務違約的可能性將會大大降低，其現在高企

１﹒１５８％的債息率就變得相當吸引。這解釋市場追捧意大利國債的原因。



＊美國額外１萬億美元救經濟方案＊



美國方面也有好消息。美國財長努欽昨晚指，美國總統特朗普已同意其提出的一項額外１萬

億美元救經濟方案。現等待把方案與反對派民主黨商討。若取得成功將會把方案交到國會審批。

一點必須理解，現時美國政府給予失業人士的每周額外６００美元支票政策將於本月底結束。假

如缺乏了這金額，美國民眾的消費力將難維持。美國經濟也可能無以為繼。現關注美國國會在兩

周內能否通過上述方案以維持美國經濟。

歐美相繼準備分別推出７５００億歐元及１萬億美元救經濟方案。明顯，歐美政府的庫房根

本沒有這麼多錢。可估計他們日後又將要大印鈔票。當這情況發生，當錢不再「值錢」，最受惠

的當然是黃金，也解釋了金價今早於亞洲市場重上１８１７美元的主因。另外，值得留意是，當

錢不「值錢」，商品價格同會受惠，這也解釋主要售賣商品的澳洲，其貨幣今早上破７０美仙的

主因。相信上述歐美消息將能繼續帶動市場投資氣氛。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商

，買入賣出好輕鬆！



立即下載＞＞

ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ



ｅｔｎｅｔ ＭＱ強化版Ａｐｐ

ｉＯＳ ：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ

Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

