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21/07/2020 10:30

《真知灼見－溫灼培》歐美料再開印鈔機，有利金價及投資氣氛

　　《真知灼見》歐盟２７國領袖昨晚（２０日）就７５００億歐元援助經濟方案開了第四天會
議。根據最新消息指，整個援救經濟方案的金額保持在７５００億歐元水平，但補貼的部分則由
原先建議的５０００億歐元降至３９００億歐元，不過這仍相當接近德法兩國所要求，補貼部分
最低的金額為４０００億歐元。其餘的３６００億則為借出的資金。據了解，歐盟各領袖已相當
接近達成協議，但仍有一些細節待解決，暫未知他們今天（２１日）會否繼續開第五天會議，還
是待日後才再開會把方案達成。建議大家宜密切留意。

＊意大利違約風險降，國債受追捧＊

　　受到歐盟有機會快將達成協議的利好消息刺激，歐元匯價今早於亞洲市場進一步攀上１﹒１
４５０美元水平。當中更值得留意是意大利１０年國債孳息率，急降至１﹒１５８％水平。回憶
上周該債息水平為１﹒２４％。意大利債價受追捧，主要是其債息率水平遠高於歐盟同年期債息
水平的負０﹒４６３％。假如歐盟一旦達成這７５００億歐元的救經濟方案，而把大量補貼資金
給予意大利及西班牙，大家可想像意大利日後出現債務違約的可能性將會大大降低，其現在高企
１﹒１５８％的債息率就變得相當吸引。這解釋市場追捧意大利國債的原因。

＊美國額外１萬億美元救經濟方案＊
　
　　美國方面也有好消息。美國財長努欽昨晚指，美國總統特朗普已同意其提出的一項額外１萬
億美元救經濟方案。現等待把方案與反對派民主黨商討。若取得成功將會把方案交到國會審批。
一點必須理解，現時美國政府給予失業人士的每周額外６００美元支票政策將於本月底結束。假
如缺乏了這金額，美國民眾的消費力將難維持。美國經濟也可能無以為繼。現關注美國國會在兩
周內能否通過上述方案以維持美國經濟。
　　歐美相繼準備分別推出７５００億歐元及１萬億美元救經濟方案。明顯，歐美政府的庫房根
本沒有這麼多錢。可估計他們日後又將要大印鈔票。當這情況發生，當錢不再「值錢」，最受惠
的當然是黃金，也解釋了金價今早於亞洲市場重上１８１７美元的主因。另外，值得留意是，當
錢不「值錢」，商品價格同會受惠，這也解釋主要售賣商品的澳洲，其貨幣今早上破７０美仙的
主因。相信上述歐美消息將能繼續帶動市場投資氣氛。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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