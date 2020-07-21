【新冠肺炎】富達：疫情下行業前景各異，職場僱員多元化成新焦點

《環富通基金頻道２０日專訊》富達國際最新公布的一項市場脈搏調查結果顯示，富達國際

分析師普遍認為全球商業領先指標按月上升的趨勢未變，然而各地的疫情發展，正引致更多地區

之間，以及更多行業之間的商業發展前景出現差異。來自全球不同地區的富達國際分析師從本月

的調查中反映，４３％的分析師指全球商業領先指標呈正面，較上月調查的３９％為高。



＊北美新冠肺炎確診個案激增，區內領先指標相繼下降＊



上月北美地區感染新冠病毒（ＣＯＶＩＤ－１９）的個案激增，本月調查中認為區內領先指

標呈正面的受訪富達國際分析師比例，由６月份調查時的４３％降至３１％。



＊歐洲市場樂觀情緒正在升溫＊



與此同時，隨着歐洲各地逐步解封，區內市場的樂觀情緒正在升溫。近半數受訪分析師指歐

洲市場領先指標正面，較上月調查的３９％略為提升，主要基於部分分析師預期歐洲企業未來六

個月按年計收入將錄得增長。



＊行業前景從低基數開始改善＊



行業方面，調查反映在非必需品行業的管理層間，有漸現樂觀情緒的跡象，有５６％分析師

指非必需品行業對前景的看法有所改善。任何指標的回升，也是市場從非常低水平逐步復甦的徵

兆。

能源業也出現類似的情況，５６％分析師表示該行業管理層對行業前景在本月有所改善。不

過，雖然行業氣氛有改善，但實際情況並不如此樂觀，７８％分析師預期在２０２０年剩餘時間

，能源業按年計收入將錄跌幅。

最後，金融業是調查中唯一出現普遍認為前景負面的行業，當中，認為該行業領先指標呈負

面的受訪分析師人數高於認為呈正面的，且此趨勢已由過去四個月延續至今。５７％的分析師預

期，在未來六個月金融業收入將下降，基於預期行業的中期增長將更為疲弱，這情況或會影響各

地區市場及各類資產為投資者提供的回報。



＊僱員多元化變得更為重要＊



疫情在全球蔓延，除對經濟構成衝擊外，也促使社會文化改變，有數據顯示在日本、歐洲、

歐非中東（ＥＭＥＡ）╱拉丁美洲，以及北美地區，僱員多元化對企業的重要性出現上升趨勢。

（ｈｏ）

