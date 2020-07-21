《保險智衛－余栢堅》抗癌也需要「後台」

《保險智衛》當一個人被確診患上癌症，他的生活就立刻起了重大變化，除了要消化患癌的

事實、調整情緒，還要盡快選擇主診醫生及決定治療方案，經濟壓力亦可能隨之而來。一般人未

必有充足的醫療知識或龐大的醫生網絡來幫助自己下決定，所以要戰勝癌症，自己有沒有「後台

」就非常關鍵。針對越來越多人關注癌症的支援網絡，有保險公司便與醫療集團的癌症中心及專

科部門合作，在癌症個案管理及復康規劃諮詢服務方面全方位支援確診患上癌症的客戶。



＊免費第二醫療評估服務＊



能準確地診斷癌症種類及源頭是讓患者得到妥善治療的第一步，但由於癌症屬於較複雜的重

症，而且不同醫生的專業範疇及經驗有異，所以尋找多於一個專業醫療意見或許會帶來更有效的

治療方案。市場上一些保險計劃會於客戶確診患上癌症後提供免費的第二醫療意見服務，客戶可

透過醫療網絡，接觸來自頂尖醫院並在癌症方面有較高資歷的醫生，而且服務包括評估檢查報告

、個人化治療建議及治療費用預算，為患者日後的治療提供專業醫療意見。



＊個人化復康規劃服務＊



一般癌症主診醫生主要著重治療方案的制定，如手術切除、放射治療、化學治療等，療程完

結後主診醫生的任務便完成，不過對患者而言，距離康復仍有一段路。患者的身體經過一場硬仗

後可能會變得非常虛弱，同時亦可能要面對因治療而引致的後遺症，如疼痛、肌肉流失、淋巴水

腫，甚至心理上的劇烈衝擊。

一些重視復康治療的保險計劃便為患上癌症的客戶提供癌症後續復康規劃服務，例如由合作

的醫療集團的物理醫學及復康部醫生為患者提供諮詢，協助訂立個人化的復康規劃；由營養師、

物理治療師及臨床心理學家等組成的團隊，亦會全面評估每位癌症康復者獨特的身心需要，並度

身訂造復康方案及提供復康服務，令患者得到更貼心的病後護理體驗，從而協助他們提升生活質

素。

以往不少關注癌症的客戶在購買危疾保險時可能只著重保障額，現在亦可多留意保險公司有

否與專業醫療機構合作，以及保障計劃有否附加針對癌症的醫護支援和復康服務，在有需要時除

了可以獲得經濟上的保障外，更可在整個抗癌路上得到專業醫療服務及貼心支援，更輕鬆邁進復

康之路。

上述資料僅供參考，富衛及其聯系公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或

是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的醫保產品可能

存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

