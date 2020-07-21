《宏觀理財－冼健岷》１萬元理財選擇多

《宏觀理財》政府向每名合資格市民派發１萬元的「現金發放計劃」正在進行。根據財政司

司長陳茂波在其網誌所指，自６月２１日開始接受登記至７月初，合共收到約５７６萬個登記，

隨着當中透過電子登記的比例（超過八成）較預期高，令銀行能更迅速處理申請，因此經電子登

記的約４３０萬名合資格人士，已提前於７月６日起兩、三天內經其指定的個人銀行帳戶收到款

項，早於原訂的７月８日。 換句話說，這１萬大元，很多人已經到手，大家有沒有好好利用這

筆「額外收入」？

其實，１萬元說多不多，說少也不少，尤其在此經濟陷於衰退，不知何時重拾增長的時候，

與其貪圖一時之快一使了之，不如積穀防飢，甚至將資金投入投資產品，達致財富增值之效。

定存儲蓄保險 最穩健 突然有筆「意外之財」，若要增值，最簡單而穩健的，莫過於定期

存款。可是，現時利率低企，綜觀芸芸銀行，定期存款利率普遍只得１％左右，可謂聊勝於無；

即使個別銀行進行推廣，利率高於２％，甚至以上，但起存額要求卻較高，以及存款期其實極短

而宣稱的高利率則以年息計算。

想賺取較定期存款更高的息率，保險產品也有選擇，例如儲蓄保險，提供保證回報之餘，還

有非保證回報。現時市面上有不少「短期」儲蓄保險產品，供款年期通常為２年，也有短至１年

；至於期滿年期方面，通常為５年，也有短至３年。不過，投保額普遍較高，１萬元政府補貼真

的只能作為補貼。



＊ＴＶＣ慳稅又有回贈＊



以此看來，供款期更靈活－可不定期甚至只作一次供款，而供款額受較低限制的投資計劃，

可能更加適合今次受惠１萬元的市民，所說的是強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）。以１萬元

全數作為供款、最高邊際稅率１７％計算，於２０２０╱２０２１課稅年度，便可節省１７００

元。

在扣稅的同時，有強積金受託人更提供紅利單位回贈，累積供款達到指定金額，就可獲得回

贈，例如滿３０００元，便獲１００元；滿３萬元，再獲２００元；最高滿１８萬元，就有

１６００元，累積獲得回贈３０００元。值得注意的是，ＴＶＣ戶口要到６５歲退休時才可提取

。



＊藍籌股，市場波幅大＊



最後，願意承受較高風險者，可將１萬元直接投放到股票市場上；撇開中小型股，淨看藍籌

股，都有不少選擇，由「三桶油」，到眾多內銀股包括建行（００９３９）、工行（０１３９８

）、交行（０３３２８）、中行（０３９８８），以至電訊商如中聯通（００７６２），以及其

他行業，包括中國旺旺（００１５１）、中信股份（００２６７）、萬洲國際（００２８８）、

領展（００８２３）。

不過，環球政經局勢充滿變數，港股市場風高浪急，今年上半年恆生指數的波幅，便超過

８０００點，投資者要小心風險。《康宏理財服務有限公司行政總裁 冼健岷》

