港版納指沖喜，港交所破頂，恒指升５７７點收２５６３５越十天線

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股收市全線上升，納指再創收市新高，帶動各地金融市

場氣氛。美國治療新冠病毒疫苗研發有進展，與港版納指沖喜之下，港股今早高開３６９點報

２５４２７點，隨後愈升愈有，最終以全日最高位２５６３５收市，突破１０天線（２５５５５

點），升５７７點或升２﹒３１％，主板成交１６１７﹒０７億元增加逾１９％。國企指數報１

０４４５點，升１５０點或升１﹒４６％。

Ａ股表現亦理想，上證綜合指數報３３２０點，升６點或升０﹒２０％，成交４８８８﹒６

２億元人民幣。深證成分指數報１３５３６點，升８７點或升０﹒６５％，成交６１４１﹒４９

億元人民幣。

本港藍籌股方面，雖然內銀板塊偏軟，但科指新貴熱炒仍大力托起恆指，新貴中有重磅股騰

訊（００７００）與「手機設備孖寶」等抽升，騰訊飆７﹒９４％，報５６４元；舜宇光學（０

２３８２）升７﹒５３％，報１４０元；瑞聲科技（０２０１８）升６﹒１５％，報５７元。其

他重磅藍籌股表現強勁，今日升幅最強的恆指成分股為港交所（００３８８），全日漲９﹒８３

％，報３８０元創新高；匯控（００００５）升２﹒４６％，報３７﹒５元；友邦（０１２９９

）升１﹒８１％，報７３﹒２５元；中移動（００９４１）升１﹒２１％，報５４﹒４元。



＊ＡＴＭＸ股齊升，阿里巴巴、騰訊各漲逾７％＊



「港版納指」將出台，恆生科技指數追蹤經篩選後最大３０間於香港上市的科技企業，相關

股份有炒作，阿里巴巴（０９９８８）升７﹒２６％，報２５７元；騰訊升７﹒９４％，報５６

４元；美團點評（０３６９０）漲８﹒８１％，報２０５元；小米（０１８１０）升４﹒９３％

，報１６﹒６元；中芯（００９８１）升４﹒０８％，報２９﹒３５元；阿里健康（００２４１

）升１３﹒８２％，報２２﹒６５元；京東（０９６１８）升５﹒１３％，報２５４﹒２元；網

易（０９９９９）升５﹒５２％，報１４９﹒１元。

世界銀行行長馬爾帕斯對外電表示，中國國家主席習近平表示，他希望中國的銀行都充分參

與到暫緩倡議當中，讓最貧困國家暫緩償還債務，目前最貧困國家超過一半的債務的債權人是中

國，內銀股普軟。農行（０１２８８）跌１﹒７２％，報２﹒８６元；建行（００９３９）跌０

﹒４９％，報６﹒０６元；中信銀行（００９９８）跌２﹒２３％，報３﹒５１元；工商銀行（

０１３９８）跌１﹒２３％，報４﹒８１元；交通銀行（０３３２８）報４﹒４４元跌１﹒５５

％，為跌幅最大恆指成份股。



＊互聯網醫療納入醫保報銷，平醫阿里健康受捧＊



國務院公布，許可符合條件的互聯網醫療服務納入醫保報銷範圍，使提供網絡醫療服務的平

安好醫生（０１８３３）與阿里健康（００２４１）有追棒，前者升９﹒６２％報１２５﹒３元

，後者漲１３﹒８２％報２２﹒６５元。

大行里昂發表研究報告，對於內地物業管理股普遍造好，並提升其目標價，其中雅生活（０

３３１９）維持「買入」評級，目標價由５３﹒４元升至５３﹒８元，今日股價飆５﹒５５％，

報４５﹒６５元；浦江中國（０１４１７）升５﹒９９％，報２﹒３元；永升生活（０１９９５

）升８﹒５２％，報１５﹒２８元；綠城服務（０２８６９）升６﹒６５％，報１０﹒９元；中

海物業（０２６６９）脹４﹒５８％，報８﹒６８元；興業物聯（０９９１６）升０﹒７３％，

報１﹒３８元；銀城生活（０１９２２）升７﹒５６％，報８﹒２５元。



＊花旗看好金價創新高，金貓銀貓揚升逾１６％＊



花旗看好金價未來６至９個月可能會創新高，短期約３至５個月有三成機會升至２０００美

元創歷新高，當中的利好因素包括寬鬆的貨幣政策，實際收益率低，黃金資產配置的增加，以至

黃金ＥＴＦ流入創紀錄。帶動黃金股造好。山東黃金（０１７８７）升４﹒７３％，報２０﹒８

元；金貓銀貓（０１８１５）升１６﹒０７％，報０﹒６５元；壇金礦業（００６２１）升３﹒

１３％，報０﹒０３３元；中國白銀（００８１５）升１８﹒４６％，報０﹒７７元；招金礦業

（０１８１８）升１﹒２２％，報９﹒９５元；中國黃金（０２０９９）升５﹒０１％，報６﹒

７１元；紫金礦業（０２８９９）升１﹒０６％，報４﹒７５元；靈寶黃金（０３３３０）升５

﹒１５％，報１﹒４３元。

水泥股上日（２０日）因憧憬國策支持，獲資金追捧炒高，惟本日現獲利盤，普遍回吐。

山水水泥（００６９１）跌５﹒１５％，報２﹒２１元；亞洲水泥（００７４３）跌１﹒８８％

，報８﹒３５元；海螺水泥（００９１４）跌０﹒９２％，報５９﹒２元；華潤水泥（０１３１

３）跌１﹒３３％，報１０﹒４２元；金隅集團（０２００９）跌０﹒５７％，報１﹒７４元；

西部水泥（０２２３３）跌１﹒７４％，報１﹒６９元；中國建材（０３３２３）則升０﹒３１

％，報９﹒７７元。（ｊｃ）

