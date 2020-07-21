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即市新聞

21/07/2020 15:01

《股金豐采－涂國彬》疫情消息反覆，商品行情待時

　　《股金豐采》疫情繼續是市場關注的焦點。樂觀的是，我們開始時不時得到來自疫苗的好消
息，給投資者帶來希望。
　　但，同時也有不好的消息，即全球確診人數仍在持續上升，不少城市地區不得不重新回到嚴
格的防疫狀態。這對於經濟修復前景來說是一大不確定性。畢竟誰也無法保證秋冬疫情不會再有
新一輪爆發。
　　在這個大環境下，我們看到風險資產紛紛從年初低位做出反彈，但上漲空間還是有限。恐慌
指數ＶＩＸ也始終未能回到疫情前的水平。
　
＊油價等待突破＊
　
　　油價近期明顯缺乏足夠的動能。需求端要完全修復還需要更多時間，供應端ＯＰＥＣ＋決定
縮小減產。加上美國頁岩油產量未來增加的壓力，油價的確沒有特別樂觀的消息，所以繼續保持
在４０美元附近震盪，周一（２０日）僅上漲０﹒５％。在其有進一步突破之前，建議繼續觀望

　　歐盟達成復甦基金協定利好風險資產。
　　倫銅在７月１５日做出比較明顯的回調，不過隨後還是在１０日線找到支持，雖然沒有大幅
反彈，但也是能守住上行趨勢，７月２０日連續上漲第三日，升０﹒５％至６４６９﹒５美元，
後市繼續樂觀。
　
＊復甦基金達成一致＊
　
　　最新消息是歐盟領導人就復甦基金達成一致，該消息對於風險資產均有利好，包括油銅的需
求面，從而為其價格帶來支持。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
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＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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