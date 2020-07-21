《股金豐采－涂國彬》疫情消息反覆，商品行情待時

《股金豐采》疫情繼續是市場關注的焦點。樂觀的是，我們開始時不時得到來自疫苗的好消

息，給投資者帶來希望。

但，同時也有不好的消息，即全球確診人數仍在持續上升，不少城市地區不得不重新回到嚴

格的防疫狀態。這對於經濟修復前景來說是一大不確定性。畢竟誰也無法保證秋冬疫情不會再有

新一輪爆發。

在這個大環境下，我們看到風險資產紛紛從年初低位做出反彈，但上漲空間還是有限。恐慌

指數ＶＩＸ也始終未能回到疫情前的水平。



＊油價等待突破＊



油價近期明顯缺乏足夠的動能。需求端要完全修復還需要更多時間，供應端ＯＰＥＣ＋決定

縮小減產。加上美國頁岩油產量未來增加的壓力，油價的確沒有特別樂觀的消息，所以繼續保持

在４０美元附近震盪，周一（２０日）僅上漲０﹒５％。在其有進一步突破之前，建議繼續觀望

。

歐盟達成復甦基金協定利好風險資產。

倫銅在７月１５日做出比較明顯的回調，不過隨後還是在１０日線找到支持，雖然沒有大幅

反彈，但也是能守住上行趨勢，７月２０日連續上漲第三日，升０﹒５％至６４６９﹒５美元，

後市繼續樂觀。



＊復甦基金達成一致＊



最新消息是歐盟領導人就復甦基金達成一致，該消息對於風險資產均有利好，包括油銅的需

求面，從而為其價格帶來支持。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



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＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

