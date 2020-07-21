《鍾之日記》螞蟻將上市，港所先飛天

《鍾之日記》７月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



本港新冠疫情仍然沒緩和，今日新增６１宗確診，其中５８宗為本地個案。本港至今累計確

診個案突破２０００宗，達２０１９宗。新增本地確診個案中，３４宗與早前其他個案有關，另

外２４宗則未有關連個案。

隔晚美股收市全線上升，納指再創收市新高，帶動氣氛熾熱，加上治療新冠病毒疫苗研發有

進展，與港版納指沖喜之下，恆指高開３６９點，其後走勢反覆向上，尾市升幅擴大，恆指最終

升５７７點或升２﹒３１％，主板成交１６１７﹒０７億元，較上日增逾２６０億元。



＊Ａ場實現三連升，科創板明日周歲＊



祖國股市今日實現三連升，滬綜指全日窄幅波動，曾險穿三千三，收市升０﹒２％，報

３３２０﹒８９點。兩市全日成交１１０３１億元人民幣，連續第１４個交易日成交突破萬億元

關口，按日成交減７﹒５％，但留意外資全日再通過陸股通流出３０億人幣。

明日將是上海科創板開板一周年，但同時代表著科創板將有一大批限售股即將解禁，據統計

，７月科創板解禁市值高達２４１７億元人民幣，僅明天便有３１﹒４７億股限售股解禁，解禁

市值規模達２１８５億元人民幣，而這些股份已較上市時平均錄得倍升，預計明日走勢波動，因

科創板股票升漲幅可達２０％。



＊「港版納指」吸科企來上市，港交所狂飆破記錄新高＊



恆指公司公布將於下周一（２７日）推出恆生科技指數，主要涵蓋與科技主題高度相關的香

港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。追蹤經篩選後最大３０間於香

港上市的科技企業，有望成為繼恆指及國指後的另一款旗艦指數。指數頭五大權重股均有逾８％

比重，並由「ＡＴＭＸ」佔去四席。消息刺激四大新指數權重股，騰訊（００７００）全日飆近

８％，報５６４元。美團點評（０３６９０）走高近９％、小米集團（０１８１０）漲近５％及

舜宇光學（０２３８２）急升７﹒５％。

此外，在恆生科技指數即將推出之際，阿里巴巴（０９９８８）旗下支付寶母公司螞蟻集團

昨日傍晚突然宣布，已啟動在上海、香港兩地同步發行上市（Ａ＋Ｈ）進程。若按市場傳聞尋求

至少２０００億美元估值計，集團有望超越沙特阿美，成全球年度最巨型ＩＰＯ。受惠納入「港

版納指」指數權重受及旗下螞蟻集團上市，阿里巴巴一掃早前被軟銀減持的負面消息，甫開盤便

漲５％，其後升勢走強，收漲逾７％報２５７元。

而上述消息背後最大的得益者莫過於港交所（００３８８），外加獲花旗唱好「港版納指」

，全日獲受捧愈升愈多，最終以全日高位收漲近１０％，報３８０元，創歷史新高。



＊疫苗競賽白熱化，康希諾試驗無嚴重不良反應＊



全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，各列強在研製疫苗競賽上進入白熱化。由英國牛津大學、英國

藥廠阿斯利康聯合研發的新冠肺炎疫苗有可能在今年年底前推出。

另外，美國藥廠藥廠及德國生物技術公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ聯合研發的新冠肺炎疫苗，在初

期人體測試中亦出現免疫反應，並且有很高的耐用力，與初期試驗結果相同。結果顯示患者出現

中性抗體，同時體內及後產生大量Ｔ細胞，是自身免疫系統強化的徵兆。

中國方面，康希諾生物（０６１８５）公布，關於重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）（

「Ａｄ５－ｎＣｏＶ」）臨床試驗ＩＩ期研究結果的研究論文已發表於醫學期刊《刺針（Ｔｈｅ

Ｌａｎｃｅｔ）》。結果顯示，整個臨床試驗沒有出現嚴重不良反應，單針免疫後，絕大多數

受試者體內激發了顯著的免疫反應。《刺針》周一發表文章稱，康希諾與中國軍事醫學科學院生

物工程研究所，以及英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（ＡｓｔｒａＺｅｎｅｃａ），兩款新冠

肺炎疫苗的初步測試結果正面。

新冠疫苗有新進展，康希諾生物收升１﹒８％；而其他疫苗醫藥股亦見支持，中生製藥

（０１１７７）飆７％，復星醫藥（０２１９６）漲６﹒６％，藥明生物（０２２６９）亦彈５

﹒１％。





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