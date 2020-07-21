【創板改革】中證協發布創業板ＩＰＯ承銷規範，明確新股定價方式

《經濟通通訊社２１日專訊》為規範證券公司承銷創業板首次公開發行證券（ＩＰＯ）行為

，保護投資者的合法權益，中國證券業協會周一晚（２０日）發布《創業板首次公開發行證券承

銷規範》，對創業板首次公開發行證券定價方式、路演要求、主承銷商網下投資者核查、信息披

露等進行了規範，並明確協會建立創業板證券首次公開發行與承銷觀察員機制，可隨時視察項目

的相關業務環節。

《規範》明確，創業板首次公開發行證券通過向網下投資者詢價方式確定發行價格的，可以

初步詢價後確定發行價格，也可以在初步詢價確定發行價格區間後，通過累計投標詢價確定發行

價格。發行數量２０００萬股（份）以下且無股東公開發售股份的，發行人和主承銷商可以通過

直接定價的方式確定發行價格。

對於通過直接定價的方式確定的發行價格對應市盈率，不得超過同行業上市公司二級市場平

均市盈率；已經或者同時境外發行的，通過直接定價的方式確定的發行價格不得超過發行人境外

市場價格。發行人尚未盈利的，應當通過向網下投資者詢價方式確定發行價格。

《規範》要求，發行人和主承銷商應當至少採用互聯網方式向公眾投資者進行公開路演推介

，並事先披露舉行時間和參加方式。路演時不得屏蔽公眾投資者提出的與本次發行相關的問題。

（ａｃ）

