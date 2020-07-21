【大灣區】廣東省上半年ＧＤＰ近５萬億人幣，按年僅跌２﹒５％

《經濟通通訊社２１日專訊》廣東省統計局披露，初步核算並經國家統計局核定，上半年廣

東省地區生產總值４９２３４﹒２０億元（人民幣．下同），較去年同期下降２﹒５％。

廣東省統計局局長楊新洪解讀稱，得益於廣東主要經濟指標的回升與修復，尤其是上半年廣

東完成規模以上工業增加值１﹒３９萬億元，降幅比一季度收窄８﹒７個百分點，全省３６個行

業增速提升或降幅收窄，回升面達９０％。（ａｃ）

