【大灣區】廣東省上半年ＧＤＰ近５萬億人幣，按年僅跌２﹒５％

《經濟通通訊社２１日專訊》廣東省統計局披露，初步核算並經國家統計局核定，上半年廣
東省地區生產總值４９２３４﹒２０億元（人民幣．下同），較去年同期下降２﹒５％。
廣東省統計局局長楊新洪解讀稱，得益於廣東主要經濟指標的回升與修復，尤其是上半年廣
東完成規模以上工業增加值１﹒３９萬億元，降幅比一季度收窄８﹒７個百分點，全省３６個行
業增速提升或降幅收窄，回升面達９０％。（ａｃ）
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