【中概焦點】特斯拉：未與宜買車或拼多多合辦團購活動

《經濟通通訊社２１日專訊》美國電動車生產商特斯拉（Ｔｅｓｌａ）在微博發聲明，澄清
公司未與「宜買車」或「拼多多」就該團購活動有任何合作，也未與「宜買車」或「拼多多」有
過任何形式的委託銷售服務，亦未就此次團購活動向「宜買車」或「拼多多」銷售過任何本司生
產車輛。
近日內地網上流傳，宜買車汽車旗艦店在拼多多上推出了「特斯拉中國－Ｍｏｄｅｌ ３
２０１９款 標準續航後驅升級版」的萬人團購活動，並宣稱萬人團購價只售２５﹒１８萬元人
民幣。 （ａｃ）
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