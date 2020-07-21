【新冠肺炎】烏魯木齊開展全市免費核酸檢測

《經濟通通訊社２１日專訊》新疆爆發新一波新冠肺炎疫情。國家衛健委公布，７月２０日

，全國新增確診１１宗新型冠狀病毒肺炎病例，本土病例８宗，全部來自新疆。

烏魯木齊市防疫指揮部發布消息，為有效降低疫情擴散風險，在全市範圍內開展免費核酸檢

測，目前檢測工作正在緊張有序快速推進。檢測不收取任何費用，歡迎市民監督舉報。凡是擅自

收費的行為，不但要如數退還，還要依規依紀嚴肅處理。（ｃｔ）

