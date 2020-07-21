【新冠肺炎】烏魯木齊開展全市免費核酸檢測

《經濟通通訊社２１日專訊》新疆爆發新一波新冠肺炎疫情。國家衛健委公布，７月２０日
，全國新增確診１１宗新型冠狀病毒肺炎病例，本土病例８宗，全部來自新疆。
烏魯木齊市防疫指揮部發布消息，為有效降低疫情擴散風險，在全市範圍內開展免費核酸檢
測，目前檢測工作正在緊張有序快速推進。檢測不收取任何費用，歡迎市民監督舉報。凡是擅自
收費的行為，不但要如數退還，還要依規依紀嚴肅處理。（ｃｔ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：推科技指數時機合適 設快速納入機制吸引中概股回流
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
|財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
|財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司推科技指數 ATMX均上榜 阿里騰訊權重最大
|中國故事20/07/2020
《神州經脈》LPR連三個月持穩 國策提振A場強升 外資獲利走
|香港政情20/07/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰