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21/07/2020 10:21

【聚焦數據】湖北上半年ＧＤＰ同比降１９﹒３％，新增就業挫五成

　《經濟通通訊社２１日專訊》湖北省統計局２０日公布，上半年，湖北地區生產總值
１７４８０﹒５１億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同比下降１９﹒３％，降幅較一季
度收窄１９﹒９個百分點。
　　分產業看，第一產業增加值１３２０﹒９８億元，下降７﹒９％，降幅較一季度收窄
１７﹒４個百分點；第二產業增加值６８３３﹒０１億元，下降２３﹒３％，降幅較一季度收窄
２４﹒９個百分點；第三產業增加值９３２６﹒５２億元，下降１７﹒２％，降幅較一季度收窄
１６﹒１個百分點。
　　上半年，全省城鎮新增就業人員２５﹒２２萬人，同比下降５２﹒２％，降幅較一季度收窄
２３個百分點。

＊上半年消費品零售同比降３４％，ＣＰＩ漲４﹒５％＊

　　新冠肺炎疫情及入夏以來的汛情，對湖北全省的經濟、生活造成一定影響。上半年，湖北全
省規模以上工業增加值下降２０﹒８％，降幅較一季度收窄２５個百分點。６月，全省規模以上
工業增加值增長２％，較３月提高４８﹒９個百分點。全省４１個行業大類中有２２個實現正增
長，增長面較３月擴大４６﹒４個百分點。
　　上半年，全省共實現社會消費品零售總額７０６２﹒４３億元，下降３４﹒１％，降幅較一
季度收窄１０﹒８個百分點。價格運行總體平穩。上半年，全省居民消費價格同比上漲
４﹒５％，較一季度回落１﹒６個百分點。其中，城市上漲４﹒３％，農村上漲５﹒１％。
就業形勢總體穩定。
　　上半年，全省城鎮和農村常住居民人均可支配收入分別為１７１１５元和６３５７元，同比
分別下降１０﹒１％和８﹒８％，降幅較一季度分別收窄１﹒７個和１﹒４個百分點。

＊已公布半年度經濟數據省份中，逾半錄正增長＊

　　目前已有１６省份公布上半年經濟數據，９省為正增長。其中，四川同比增長０﹒６％、福
建同比增長０﹒５％、湖南同比增長１﹒３％、雲南同比增長０﹒５％、貴州同比增長
１﹒５％、寧夏同比增長１﹒３％、江蘇同比增長０﹒９％、廣西同比增長０﹒８％、江西同比
增長０﹒９％。（ｗｌ）

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