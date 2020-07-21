《股林淘金－林家亨》阿里巴巴再闖高，神州汽車有沽壓

《股林淘金》美國的新冠肺炎疫情增幅似有放緩跡象，新增個案回落至５７８１１人，但總

體死亡人數仍創下新高紀錄，達１４﹒３萬人之多。美股道指變幅不大，微升８點，但納指上升

２６３點，再創出新高紀錄。

預計今日（２１日）港股有不錯升幅，主要原因是阿里巴巴（０９９８８）旗下的螞蟻集團

正籌備Ａ＋Ｈ上市，消息將會帶動今天阿里巴巴上升，間接帶動港股其他新經濟股份的上升，預

料恆指今早有機會上升３００點以上，各大藍籌股有不錯的升幅。

今日神州租車（００６９９）復牌，由於之前內地汽車公司上汽集團（滬：６００１０４）

已經宣布停止收購，預計將會出現一輪沽壓潮，持貨者應當留意盡早離場。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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