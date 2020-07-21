  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/07/2020 09:27

《股林淘金－林家亨》阿里巴巴再闖高，神州汽車有沽壓

　　《股林淘金》美國的新冠肺炎疫情增幅似有放緩跡象，新增個案回落至５７８１１人，但總
體死亡人數仍創下新高紀錄，達１４﹒３萬人之多。美股道指變幅不大，微升８點，但納指上升
２６３點，再創出新高紀錄。
　　預計今日（２１日）港股有不錯升幅，主要原因是阿里巴巴（０９９８８）旗下的螞蟻集團
正籌備Ａ＋Ｈ上市，消息將會帶動今天阿里巴巴上升，間接帶動港股其他新經濟股份的上升，預
料恆指今早有機會上升３００點以上，各大藍籌股有不錯的升幅。
　　今日神州租車（００６９９）復牌，由於之前內地汽車公司上汽集團（滬：６００１０４）
已經宣布停止收購，預計將會出現一輪沽壓潮，持貨者應當留意盡早離場。
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　　
【ｅｔｎｅｔ一Ａｐｐ通天下】獨家「銀行匯率比較」功能：匯市靚價一眼通，一按直達交易商
，買入賣出好輕鬆！
　　
立即下載＞＞
ｅｔｎｅｔ財經﹒生活Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＰＣａＮ４ｂ　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３８ｈ１３５Ｔ
　
ｅｔｎｅｔ　ＭＱ強化版Ａｐｐ　
ｉＯＳ　　　　：ｈｔｔｐｓ：╱╱ａｐｐｌｅ﹒ｃｏ╱２ＶＥｊｏＨｌ　　
Ａｎｄｒｏｉｄ：ｈｔｔｐ：╱╱ｂｉｔ﹒ｌｙ╱３２ＲＧｋ７Ｇ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：推科技指數時機合適　設快速納入機制吸引中概股回流
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】黃志陽：螞蟻集團在港上市有助提升阿里巴巴估值
財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司推科技指數　ATMX均上榜　阿里騰訊權重最大
中國故事20/07/2020
《神州經脈》LPR連三個月持穩　國策提振A場強升　外資獲利走
香港政情20/07/2020
【新冠肺炎】楊潤雄：國際學校及幼稚園不會早於8月17日開學
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金