【科創板】寒武紀上市次日暴升觸發臨時停牌，較發行價高逾３倍

《經濟通通訊社２１日專訊》有「ＡＩ晶片第一股」之稱的寒武紀（滬：６８８２５６）昨

日（２０日）在上交所科創板上市，首日收報每股２１２﹒４元（人民幣．下同），較發行價

６４﹒３９元上升了２﹒３倍。今日寒武紀股價再錄急升，下午一度觸發臨時停牌１５分鐘，現

價漲２８﹒６％，報２７３﹒２元，較發行價增長３﹒２倍。（ｅｙ）

