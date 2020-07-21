【聚焦人幣】逢低購回出動，人幣即期收跌２４點報６﹒９９３６

《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣中間價兩連升，兼再次刷新逾四個月新高，人民幣兌一

美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價高開９２點子，企上６﹒９８，不過在逢低購匯驅動下，

升勢無以為繼，最低見６﹒９９５７十分逼近７關，收報６﹒９９３６兌一美元，較上個交易日

４時３０分收盤價跌２４點。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１點子，報６﹒９８９４。

交易員稱，新冠疫苗研發進展疊加歐盟峰會潛在利好，以及美國加碼寬鬆預期，令風險偏好

持續回暖，美元承壓有助人民幣企穩反彈。但他們同時指出，月底進入分紅購匯高峰期，盤中購

匯需求偏多，這將限制人民幣反彈空間；另外中美關係仍在惡化，也會部分阻礙市場表現。如果

中美緊張關係持續升級，市場波動會比較大。

中國銀行研究院研究員王有鑫在接受《證券日報》採訪時表示，在中國經濟增速向常態狀態

恢復背景下，受國外疫情蔓延和經濟低迷、投資審查趨嚴等因素影響，企業對外投資和居民旅遊

需求將減少，外匯需求將有所下降。綜合外匯供求看，預計下半年外匯市場將持續改善，將對人

民幣匯率形成更多支撐。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８６２，較上個交易日升６６點子，連

升第二個交易日，創３月１２日以來逾四個月新高，上個交易日報６﹒９９２８。（ｗｌ）

