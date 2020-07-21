  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/07/2020 16:42

【聚焦人幣】逢低購回出動，人幣即期收跌２４點報６﹒９９３６

　　《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣中間價兩連升，兼再次刷新逾四個月新高，人民幣兌一
美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價高開９２點子，企上６﹒９８，不過在逢低購匯驅動下，
升勢無以為繼，最低見６﹒９９５７十分逼近７關，收報６﹒９９３６兌一美元，較上個交易日
４時３０分收盤價跌２４點。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１點子，報６﹒９８９４。
　　交易員稱，新冠疫苗研發進展疊加歐盟峰會潛在利好，以及美國加碼寬鬆預期，令風險偏好
持續回暖，美元承壓有助人民幣企穩反彈。但他們同時指出，月底進入分紅購匯高峰期，盤中購
匯需求偏多，這將限制人民幣反彈空間；另外中美關係仍在惡化，也會部分阻礙市場表現。如果
中美緊張關係持續升級，市場波動會比較大。
　　中國銀行研究院研究員王有鑫在接受《證券日報》採訪時表示，在中國經濟增速向常態狀態
恢復背景下，受國外疫情蔓延和經濟低迷、投資審查趨嚴等因素影響，企業對外投資和居民旅遊
需求將減少，外匯需求將有所下降。綜合外匯供求看，預計下半年外匯市場將持續改善，將對人
民幣匯率形成更多支撐。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８６２，較上個交易日升６６點子，連
升第二個交易日，創３月１２日以來逾四個月新高，上個交易日報６﹒９９２８。（ｗｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事21/07/2020
《神州經脈》美禁令增11家中企　阿里尋A+H上市　滬指三連升
財經熱話21/07/2020
【港版納指】科技指數面世科網股反撲　權重股阿里、騰訊飆逾6%
FOCUS21/07/2020
【FOCUS】螞蟻「科技」野心勝「金融」　登陸滬港助去美元化
開市Good Morning21/07/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：阿里巴巴250元以下吸
財經熱話20/07/2020
【港版納指】恒指公司：推科技指數時機合適　設快速納入機制吸引中概股回流
財經熱話20/07/2020
【螞蟻上市】螞蟻集團：啟動在香港和科創板A＋H同步上市計劃，傳估值至少二千億美元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

社創‧社區4.0「我最喜愛的解難方案」全民投票 留言賞$100社企禮券

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金