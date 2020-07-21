【汛情告急】三峽大壩再洩洪，長江委料長江上游未來或再遇洪災

《經濟通通訊社２１日專訊》內地水災災情不絕，長江「１號洪水」還在發難，「２號洪水

」便已殺到。長江委新聞通氣會強調，長江幹流和兩湖湖區重點區域堤防經過長時間、高水位浸

泡，特別是土堤，出險概率增加，防守任務十分艱巨，需要進一步強化堤防巡查防守。

會上透露，截至昨日（２０日）早上８時，三峽水庫水位１６４﹒４９米，超汛限水位

１９﹒４９米。委員會副總工程師陳桂亞說，「２號洪水」後期下洩流量增加，長江中游宜昌至

武漢段水位還會上漲，下游湖口以下維持退水態勢，但由於上中游來水大，高水位運行將持續。

他預計７月下旬到８月上旬是長江防汛的關鍵時期，後期長江上游可能還會發生洪災，長江防汛

形勢仍非常嚴峻。

三峽大壩日前７孔洩洪閘洩洪，是繼６月２９日後今年第二次，是為迎接本周下一輪洪水做

好準備。

惟此前受災的湖北省傳來好消息，該省氣象局昨日表示，湖北長達４３天的梅雨天氣將於今

日結束，未來將有一段３７度以上的酷熱高溫天氣，主雨帶將西移北抬到華西至黃淮一帶。不過

，由於長江保持高水位，該省堤防依然被浸泡著，依然面臨著陷坑、漫溢、滲水等險情，所以整

體壓力並未減輕。

江西省方面，由於新一輪降雨持續，報道指全省防汛抗洪斗爭進入相持膠著階段，形勢依然

嚴峻，鄱陽湖水位稍稍上升，超過警戒水位逾２米，另外全省河道超警戒站達２２個。（ｅｙ）

