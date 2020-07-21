【新冠肺炎】世行：習近平稱中國銀行業願意讓貧困國家暫緩還款

《經濟通通訊社２１日專訊》世界銀行行長馬爾帕斯對外電表示，中國國家主席習近平表示

，他希望中國的銀行都充分參與到暫緩倡議當中，讓最貧困國家暫緩償還債務，目前最貧困國家

超過一半的債務的債權人是中國。馬爾帕斯又認為，去到某個階段，Ｇ２０將不得不削減貸款的

整體淨現值，為最貧困國家帶來一線希望。（ｅｙ）

