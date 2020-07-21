【聚焦數據】海南上半年生產總值２３８３億元，同比降２﹒６％

《經濟通通訊社２１日專訊》今日召開的２０２０年上半年海南經濟運行情況新聞發布會通報

：根據地區生產總值統一核算結果，上半年全省生產總值２３８３﹒０１億元（人民幣．下同）

，按可比價計算，同比下降２﹒６％。

分產業看，第一產業增加值５５９﹒４５億元，增長１﹒６％；第二產業增加值

４２７﹒４５億元，下降７﹒１％；第三產業增加值１３９６﹒１１億元，下降２﹒８％。

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