【汛情告急】中央氣象台發暴雨黃色預警，長江流域多省降雨持續

《經濟通通訊社２１日專訊》中央氣象台今早１０時發布暴雨黃色預警，預計今日下午２時

至明日（２２日）下午２時，陝西南部、四川東北部、重慶北部和西部、湖北北部、河南中南部

、山東南部、安徽北部、江蘇北部以及西藏東南部等地部分地區有大到暴雨，其中，四川東北部

、河南西南部和中部等地局部地區有大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水，局地有雷暴大風等

強對流天氣。（ｅｙ）

